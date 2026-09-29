Catenanuova, screening oncologici: bilancio positivo per il gazebo dell’Asp

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Si è chiusa con un bilancio positivo la tre giorni che ha visto l’ASP di Enna presente a Catenanuova in occasione dei festeggiamenti in onore dei santi patroni, un appuntamento che ha richiamato in piazza un pubblico numeroso e che ha confermato, ancora una volta, la bontà della scelta di portare la prevenzione là dove la comunità si ritrova.

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Al gazebo della salute l’affluenza è stata costante, con tanti cittadini che si sono fermati per chiedere informazioni, chiarire dubbi e prenotare gli screening oncologici gratuiti, a testimonianza di un’attenzione verso la propria salute che cresce ad ogni appuntamento.

Il metodo adottato dall’azienda sanitaria, che affianca ai contatti classici il dialogo diretto con le persone, continua infatti a ripagare in termini di adesioni, e di efficacia delle campagne. Gli operatori dell’ASP di Enna, un gruppo affiatato che lavora instancabilmente al servizio della prevenzione, sono capaci di coinvolgere le persone spiegando con calma e professionalità quanto sia importante fare gli esami di screening e quanto sia semplice farlo, riuscendo a sciogliere quella diffidenza che solo il contatto umano è in grado di superare, certamente più efficace di qualsiasi lettera istituzionale.

La salute va conquistata uno ad uno, aderire agli screening è di fondamentale importanza significa poter individuare eventuali lesioni prima ancora che diano sintomi, quando le cure sono meno invasive e le possibilità di guarigione decisamente più alte.

La cultura della prevenzione, piazza dopo piazza, si diffonde con sempre maggiore capillarità nei comuni della provincia. A Catenanuova la presenza dell’ASP è arrivata attraverso la sinergia virtuosa tra ASP e amministrazione comunale, in particolare grazie alla sensibilità e alla determinazione dell’assessore con delega alla sanità Rosaria Ingrassia.

“Desidero ringraziare l’Amministrazione Comunale di Catenanuova per averci coinvolto e per l’attenzione dimostrata verso i propri cittadini – ha dichiarato il Direttore Generale Mario Zappia – perché voler accanto l’Azienda Sanitaria all’interno della festa più importante del paese è un segnale che dice molto di come la salute venga considerata una priorità. Un ringraziamento particolare anche per l’accoglienza che l’Amministrazione ha riservato ai nostri operatori, si sono sentiti davvero parte della comunità, accolti e coccolati per tutti e tre i giorni”.

Parole di gratitudine sono arrivate anche dal sindaco di Catenanuova, Antonio Impellizzieri, che ha voluto sottolineare il valore della presenza dell’ASP: “Ringraziamo l’azienda sanitaria per la vicinanza dimostrata al nostro territorio. Vedere tanti concittadini avvicinarsi al gazebo è la prova che, quando i servizi vanno incontro alle persone, le persone rispondono. Per un piccolo centro come il nostro è un’opportunità preziosa, che speriamo di poter ripetere”.

Un’esperienza, quella di Catenanuova, che si aggiunge alle tappe già percorse e che rafforza la convinzione dell’ASP di Enna di proseguire su questa strada.