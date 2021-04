Il sindaco di Catenanuova Carmelo Scravaglieri proroga la sospensione delle attività didattica in presenza per le scuole di ogni ordine e grado del proprio Comune fino al 23 aprile. Secondo l’ultimo aggiornamento, i positivi al Covid a Catenanuova sono 78 e dal 16 aprile il Comune è in zona rossa.

“Il numero di contagi al momento – ha comunicato il primo cittadino – richiede scelte ponderate e decise per la tutela della nostra comunità”.