Catenanuova: per lavori limitazioni su più tratti della SS 192 “Della Valle del Dittaino”

Anas comunica che fino al 10 luglio, sulla SS 192 “Della Valle Del Dittaino”, fra i km 44,900 e 52,250 (in località Catenanuova), su tutte le corsie, sarà attivo un senso unico alternato regolato mediante impianto semaforico o movieri. Sarà in vigore, inoltre, il divieto di sorpasso per autoveicoli ed un limite di velocita di 30 km/h.

Le limitazioni si rendono necessarie al fine di eseguire in sicurezza i lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino del piano viabile in tratti saltuari della statale.