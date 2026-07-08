Catenanuova, oltre 700 spettatori per il debutto di “Troia Brucia Ancora”

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Catenanuova ha risposto con entusiasmo, e con oltre settecento spettatori, alla prima di “Troia Brucia Ancora”, la rappresentazione teatrale andata in scena ieri sera al Viandante Events; una rilettura moderna e attualizzata dell’Iliade che si propone di rendere fruibile la madre di tutte le storie, la Guerra di Troia, anche a chi con l’epica classica ha avuto in passato un rapporto complicato.

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Lo spettacolo nasce da un’intuizione di Alessandro Zampino, eclettico attore, autore e regista, nonché voce narrante e monologhista della serata, e la genesi ha il sapore delle cose vere: un padre un po’ sconfortato, alle prese con la lezione sull’Iliade da spiegare al figlio, si chiede come rendere avvincente quella storia a un bambino abituato a consumare contenuti video di trenta secondi sui social.

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La risposta arriva quasi da sola: non bisogna indugiare sulle mere vicende dei personaggi, ma scendere dritti dentro l’anima. Servono i sentimenti. Bisogna parlare di amicizia, di amore, di dolore, di invidia, di quegli impulsi umani che rendono ancora attuale una storia scritta tremila anni fa.

Ed è esattamente questo che il pubblico ha ritrovato sul palco, le gesta degli eroi dell’epica greca, certo, ma soprattutto il loro pathos, raccontato in chiave ironica e trascinante, capace di catturare gli spettatori fin dai primi secondi senza mai rinunciare a lasciare ampi spunti di riflessione sulla natura dell’uomo e sulla sua misera condizione terrena di essere belligerante, consumato da rabbia e discordia.

Si comincia con una trovata irresistibile, la telefonata di un Omero risentito per aver dovuto aspettare tremila anni prima di essere finalmente ascoltato, e si arriva, dopo aver attraversato l’intera opera con una scrittura colta, raffinata e insieme modernissima, alla riflessione più profonda di tutte, affidata al figlio dell’autore stesso, di soli sette anni. Un’immagine forte, che nessuno in sala dimenticherà facilmente.

Un bambino disteso esanime sulla spiaggia, con la sua maglietta rossa. Un’icona potente, che richiama la vicenda di Aylan Kurdi, il piccolo di tre anni morto mentre fuggiva dalla guerra in Siria e ritrovato sulla costa turca, su una spiaggia terribilmente simile a quella troiana che aveva visto migliaia di cadaveri di uomini e di eroi. Tremila anni di distanza, la stessa sabbia, lo stesso dolore. Ma è proprio da quel corpo immobile che arriva il riscatto: il bambino si risveglia e, con tutta la sua purezza, si rivolge al pubblico e dice: “Avevo una scatola di colori brillanti e vivi, non avevo il rosso per il sangue dei feriti, non avevo il nero per il pianto degli orfani, non avevo il bianco per il volto dei morti, ma avevo l’arancio per la gioia della vita, e il verde per i germogli e i nidi, e il celeste per i chiari cieli splendenti, mi sono seduto e ho dipinto la pace.”

Un finale che ha lasciato la sala in silenzio prima dell’applauso, e che riassume il senso di un’opera teatrale che è una riflessione totale sulla guerra: quella che brucia gli uomini e quella che brucia dentro gli uomini, ma che allo stesso tempo sa parlare di amore, di amicizia, di compassione.

Il merito è di una struttura narrativa solida e di una compagnia, “Noi, voi e il teatro” di Catenanuova, che dimostra come a volte non ci sia bisogno di grosse produzioni o di nomi altisonanti per regalare una bella serata ricca di emozioni e di pensiero, impreziosita anche dalle esibizioni di qualità di performer locali, ballerini, cantanti e musicisti.

Il pubblico lo ha capito, e lo hanno capito anche fuori dai confini del paese: dopo il debutto di ieri sera lo spettacolo è già stato acquistato dal Comune di Agira, primo passo di quella che si annuncia come una lunga vita di repliche.

Perché Troia, evidentemente, non solo brucia ancora, ma continua a raccontarci chi siamo.

Fabio Marino