Catenanuova, la Fp Cgil chiede un distaccamento dei Vigili del fuoco

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Un distaccamento dei Vigili del fuoco nel territorio di Catenanuova, come importante presidio antincendio ma anche di legalità. A chiederlo è il segretario provinciale della Funzione pubblica della Cgil, Alfredo Schilirò, anche alla luce dei numerosi incendi, dei quali si sospetta la natura dolosa, che stanno colpendo una parte del territorio della provincia di Enna, in particolare le zone di Agira e Nissoria, e altre aree al confine con la provincia di Catania. Si tratta di comuni difficili da raggiungere tempestivamente per le squadre dei Vigili del fuoco provenienti da Enna, Leonforte o Nicosia.

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Da qui la proposta del segretario provinciale della Fp Cgil Schilirò: «Servono distaccamenti per coprire un territorio dove le infrastrutture sono carenti. Chiediamo con urgenza l’attivazione di un distaccamento dei Vigili del Fuoco a Catenanuova».

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La richiesta è stata inviata ai sindaci e ai presidenti del Consiglio Comunale di Catenanuova, Centuripe e Regalbuto: «Si tratta di un triangolo di territorio fragile, dove l’estate si trasforma troppo spesso in un incubo di fuoco e calore asfissiante – continua Schilirò -. Basti pensare a Catenanuova, tristemente nota per essere tra le città più calde d’Europa, con temperature che sfiorano spesso i 45 gradi.»

La FP Cgil di Enna ha chiesto un incontro urgente agli amministratori locali: «Un provvedimento non più rinviabile – spiega il sindacato – che si inserisce nella necessità di rispondere con soluzioni strutturali alla crisi climatica globale».