Catenanuova: la Cgil chiede l’attivazione di un distaccamento dei Vigili del Fuoco

Con una nota a firma del segretario generale della funzione pubblica Cgil di Enna Alfredo Schilirò, la categoria del pubblico impiego della Cgil di Enna chiede un incontro ai sindaci e ai presidenti dei consigli comunali di Centuripe, Catenanuova e Regalbuto per attivare un distaccamento dei Vigili del Fuoco a Catenanuova.

“L’impatto del cambiamento climatico danneggerà sempre di più la vita di molte persone e famiglie – esordisce nella missiva Schilirò -. Il nostro territorio nazionale non è certamente immune dai cambiamenti climatici, basta guardare la forza distruttiva con la quale fenomeni estremi si sono abbattuti nel centro sud, colpito dagli incendi e dal caldo torrido e nel nord, con devastanti venti, pioggia e grandine anomala. Occorre pertanto fronteggiare tale cambiamento con provvedimenti strutturali atti a potenziare sul territorio la presenza dei presidi del C.N.VV.F., spina dorsale del sistema di Protezione Civile del paese – aggiunge il Segretario Schilirò -. In questi termini, per conformazione e morfologia del territorio, la provincia di Enna ha già insite importanti contraddizioni, basti pensare al Comune di Catenanuova, città più calda d’Europa con quasi 45°, fattore di per sé favorevole alla propagazione d’incendi, ed al Comune di Nicosia, dichiarata sede VVF disagiata; e se a questo aggiungiamo la dotazione organica del Comando provinciale VVF Enna, lo stato della viabilità provinciale e la distanza dei presidi territoriali VVF, il quadro della situazione è chiaro”.

“Quando scoppia un incendio a Catenanuova Centuripe o Regalbuto – spiega Schilirò – i Vigili del fuoco di Enna impiegano più di un’ora per arrivare sul luogo dell’incendio con il rischio che le fiamme divorano totalmente gli ambienti circostanti e causano danni devastanti alle persone. Per tale ragione la segreteria provinciale della funzione pubblica Cgil di Enna – conclude Schilirò – chiede di poter incontrare gli amministratori dei tre comuni al fine di mettere in campo tutte le strategie atte ad attivare una nuova sede distaccata dei Vigili del Fuoco a Catenanuova, con maggiori servizi alla comunità e possibilità di sviluppo occupazionale”.