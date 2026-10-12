Catenanuova, interventi antincendio alla scuola Fermi-Leopardi
L’assessore comunale Luciana Barbagallo interviene sui lavori di adeguamento alla normativa antincendio della scuola I.C. Fermi-Leopardi di Catenanuova.
«Con Deliberazione di Giunta Municipale n. 57 del 18 giugno 2026 è stato approvato il progetto esecutivo per l’ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO della scuola I.C. Fermi-Leopardi di Catenanuova», comunica Barbagallo.
L’intervento ha un valore complessivo di 200 mila euro, finanziato con risorse NEXT GENERATION EU, di cui 149.500 EURO destinati ai lavori.
Barbagallo descrive quindi gli interventi realizzati: «Oggi le immagini raccontano il risultato: rete idrica antincendio, punti di erogazione, gruppo di pressurizzazione e interventi per rendere l’edificio scolastico più sicuro. Un altro finanziamento che si trasforma in opere concrete, investendo sulla sicurezza dei nostri ragazzi, degli insegnanti e di tutto il personale scolastico».
«Continuiamo a lavorare per una Catenanuova più sicura e con scuole sempre più adeguate», conclude l’assessore.