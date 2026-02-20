Catenanuova, incontro sul referendum della giustizia: dibattito “sulle ragioni del No”

Un incontro pubblico dedicato al referendum sulla riforma della giustizia si terrà a Catenanuova sabato 21 febbraio, con inizio alle ore 10.30, nell’Aula consiliare “P. Mattarella” in piazza Marconi. L’iniziativa, aperta alla cittadinanza, è organizzata dal Comitato Civico per il No.
A moderare i lavori sarà Graziano Gaetano Catania (Comitato civico per il No). Sono previsti i saluti istituzionali del sindaco di Catenanuova Antonio Impellizzeri.
Interverranno: Sara Ingrassia (vicesindaco di Catenanuova), Nadia Caruso (sostituto procuratore DDA Caltanissetta e componente del comitato “Giusto dire NO”), Lidia Adorno (deputata ARS Movimento 5 Stelle), Maria Stefania Marino (deputata Camera della Repubblica Italiana – Partito Democratico), Fabio Venezia (deputato ARS Partito Democratico), Antonio Malaguarnera (segretario generale CGIL Enna), Alfredo Schilirò (segretario della funzione pubblica CGIL Enna) e Marco Oriolesi (consulente giuridico Camera dei Deputati).