I vigili del fuoco del Comando di Enna alle ore 13 circa sono intervenuti a Catenanuova per un incendio in un’abitazione. Le fiamme, per ragioni in corso di accertamento, si sono sviluppate al primo piano.

L’opera dei Vigili del Fuoco è valsa anche ad impedire che l’incendio si propagasse nelle abitazioni adiacenti.

Non si registrano feriti.