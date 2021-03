Catenanuova: Covid, perdono la vita due giovani fratelli. Proclamato lutto cittadino

La comunità di Catenanuova colpita da un grave lutto, il Coronavirus nell’arco di due settimane porta via la vita a due giovani e stimati fratelli, Mario e Andrea Salerno, 40 anni il primo, 46 il secondo. Una famiglia piegata in due dal dolore e il sindaco Carmelo Scravaglieri – come si legge nell’ordinanza emanata oggi – proclama per questo pomeriggio il lutto cittadino.

“Ci stringiamo alla famiglia in un ideale ed affettuoso abbraccio. Interpretando i sentimenti di commozione di tutta la comunità, abbiamo deciso di proclamare il lutto cittadino disponendo la chiusura di tutte le attività per oggi dalle 15 alle 18”.

I due fratelli erano stati entrambi ricoverati a Catania, avevano delle patologie pregresse, per loro purtroppo non c’è stato nulla da fare. I profili Facebook di amici e parenti si riempiono di parole di stima e affetto per questi due giovani uomini andati via troppo presto.

In città attualmente la situazione è sotto controllo dal punto di vista pandemico, sarebbero 7 i positivi al virus.

Angela Montalto