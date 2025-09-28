Catenanuova: associazioni, comicità e musica per la chiusura dei festeggiamenti patronali

PUBBLICITÀ

Continuano con grande partecipazione le feste patronali dedicate al Santo Patrono San Prospero e Maria SS. delle Grazie, che anche quest’anno stanno animando Catenanuova con eventi religiosi, culturali e di intrattenimento.



La giornata conclusiva di oggi è interamente dedicata alle associazioni del territorio, protagoniste del pomeriggio con momenti di incontro, testimonianze e attività volte a valorizzare l’impegno sociale e volontaristico che caratterizza la comunità catenanuovese.

In serata, spazio al divertimento con l’attesissimo spettacolo comico di Chris Clun, uno dei volti più amati della comicità siciliana contemporanea, seguito dal concerto dei The Shades, che porteranno sul palco energia e musica live per chiudere la giornata in festa.