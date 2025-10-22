Catenanuova, A19: varati con successo alcuni conci del nuovo Viadotto Alfio

PUBBLICITÀ

Anas ha effettuato con successo le operazioni di varo di alcuni conci situati al viadotto Alfio, lungo la carreggiata in direzione Catania, ubicato al km 157,600 dell’autostrada A19, nel territorio di Catenanuova, in provincia di Enna.

PUBBLICITÀ

Nei mesi scorsi il viadotto era stato demolito e, ad oggi, sono in corso le fasi di risanamento strutturale e di ricostruzione.

PUBBLICITÀ

Il viadotto Alfio è composto da 26 campate in calcestruzzo armato precompresso, la sua lunghezza complessiva è pari a 887 metri. I lavori sono finalizzati all’adeguamento sismico e statico delle strutture del viadotto ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni del 2018.

Dopo aver demolito gli impalcati in cemento armato si sta procedendo alla ricostruzione delle 26 campate a struttura mista acciaio-calcestruzzo.

In ragione dello stato di degrado delle strutture di appoggio degli impalcati, è stato previsto il completo risanamento strutturale dei pulvini con reintegro/incremento delle armature. Sulle pile e sulle spalle, trovate in un discreto stato conservativo, saranno svolti interventi puntuali di ripristino per preservare l’opera dagli agenti atmosferici.

L’attuale avanzamento dei lavori è pari al 40% del contratto che ammonta ad 19,65 milioni di euro, il tutto è in linea con il cronoprogramma stabilito.

Tutti gli interventi risultano pianificati e programmati al fine di consentire l’apertura del nuovo viadotto per l’estate 2026.

L’opera si inquadra nel più ampio piano di ammodernamento della A19 di cui il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, è Commissario Straordinario di Governo, coadiuvato dai Vicecommissari Nicola Montesano e Duilio Alongi.