Catania: domenica convegno sulle arti marziali della tradizione siciliana, giapponese e italiana

La Compagnia Storica Hespero Aps di Catania organizza domenica 7 settembre, presso il Teatro dell’Oratorio dei Salesiani di via Teatro Greco 32, il 4° Convegno di Promozione Sociale di Arti Marziali della Tradizione Siciliana, Giapponese e Italiana.

Relatori del convegno saranno: il Maestro di Scherma di Bastone e di Scherma Corta Siciliana Raffaele Irmino di Siracusa; il Maestro di Bastone e Spada dell’Aikido Antonio Morgano di Enna; il Maestro di Iaido (la Spada dei Samurai Giapponesi) Edoardo Borghese; il Capitano d’Armi dell’Associazione Agropriolese Nicolas Galgano, per lo Spadone Medievale Occidentale.

Scopo dell’iniziativa è far conoscere discipline già in “uso” nel Medioevo, apparentemente lontane ma sorprendentemente simili nelle tecniche, valorizzando analogie e punti di contatto.

Al convegno interverranno anche il medievista Prof. Pietro Colletta dell’Università di Palermo e presidente del Comitato di Enna della Società Dante Alighieri; il noto coltellinaio siciliano Gianni Galasso; il Maestro di Aikido Angelo Cacciatore di Agrigento; il Maestro di Bastone e Coltello Siciliano Santo Iraci di Riposto; la cantastorie di Paternò Cettina Busacca, figlia di Nino e nipote di Ciccio Busacca; e il percussionista Peppe Di Mauro di Floridia, suonatore di tamburi a cornice e marranzano.

«Lo scopo di questo convegno – spiegano gli organizzatori – è evidenziare come la Tradizione Popolare Siciliana, trasmessa in molti casi nei secoli in maniera “orale”, non abbia nulla da invidiare alle più conosciute tradizioni orientali».

La Compagnia Storica Hespero Aps di Catania, associata ad ASI Comitato Provinciale di Caltanissetta guidato da Marcello Strano, si prefigge di divulgare la scherma di bastone e di coltello siciliana attraverso convegni, stages, conferenze e rievocazioni medievali. Negli ultimi anni ha infatti partecipato a tutte le principali feste medievali della Sicilia, con l’obiettivo di far riconoscere questa secolare arte nella sua bellezza e nel suo splendore.