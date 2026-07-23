Caso dello sconto ai turisti a Enna, Confcommercio: “No a processi mediatici contro i ristoratori”

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Confcommercio Caltanissetta Enna ha appreso dagli organi di stampa locali della vicenda che ha coinvolto due turisti i quali, secondo quanto riportato, non avrebbero usufruito dello sconto previsto nell’ambito della campagna promozionale promossa dal Comune di Enna.

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Pur senza entrare nel merito del singolo episodio, Confcommercio ritiene doveroso richiamare tutti a un clima di equilibrio e responsabilità, evitando che una vicenda ancora da chiarire finisca per alimentare una generalizzazione nei confronti di un intero comparto.

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«I ristoratori e i pubblici esercizi non possono diventare il bersaglio di polemiche che rischiano di mettere in discussione il lavoro quotidiano di centinaia di imprenditori e dei loro collaboratori – dichiara il direttore di Confcommercio Caltanissetta Enna, Gianluca Speranza – sono attività che ogni giorno affrontano costi crescenti, investono in qualità, occupazione e servizi e contribuiscono in maniera determinante a rendere la città più viva, più accogliente e anche più sicura. Meritano rispetto e non processi mediatici.»

Confcommercio ricorda inoltre che, fin dall’avvio della campagna promozionale, aveva chiarito come ogni attività aderente avrebbe potuto definire autonomamente le modalità di partecipazione, esponendo all’ingresso del proprio esercizio un’apposita comunicazione destinata alla clientela, nel rispetto dei principi di trasparenza e della sostenibilità economica delle imprese.

L’Associazione, proprio per contribuire a riportare serenità e a evitare ulteriori polemiche, desidera compiere un gesto simbolico nei confronti dei due visitatori coinvolti: «Se quanto accaduto ha generato un malinteso o ha lasciato un’impressione negativa della nostra città, siamo disponibili a offrire, così come concordato con l’Amministrazione comunale, una cena ai due turisti presso una delle attività associate a Confcommercio. Non perché riteniamo vi siano responsabilità da attribuire preventivamente a qualcuno, ma perché crediamo che il dialogo, l’accoglienza e il buon senso siano sempre la strada migliore per superare ogni incomprensione.»

Confcommercio Caltanissetta Enna rinnova infine la propria disponibilità a collaborare con l’Amministrazione comunale e con tutti gli operatori economici affinché le iniziative di promozione del territorio continuino a rappresentare un’opportunità di crescita per Enna, valorizzando il lavoro di chi ogni giorno contribuisce allo sviluppo economico e turistico della città.