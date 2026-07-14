Casa circondariale di Enna, Colaleo invita il Garante regionale dei Detenuti

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L’assessore al Coordinamento dell’Azione amministrativa del Comune di Enna, Lillo Maria Colaleo, interviene sulla situazione della Casa circondariale “Luigi Bodenza”, annunciando l’avvio di un percorso per la nomina del Garante comunale dei diritti delle persone private della libertà personale:

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«A seguito di quanto accaduto nei giorni scorsi, ho partecipato a Palermo, nella veste di assessore al Coordinamento dell’Azione amministrativa, a un incontro promosso da ANCI Sicilia sul tema degli istituti penitenziari, delle politiche di inclusione e del ruolo dei Comuni nei territori sede di carcere».

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Nel corso dell’incontro, spiega l’assessore, è stato rivolto un invito al Garante regionale dei diritti dei detenuti: «In quella sede ho invitato il Garante regionale dei diritti dei detenuti, avv. Antonino De Lisi, a venire a Enna per acquisire conoscenza diretta della difficilissima situazione della Casa circondariale “Luigi Bodenza”, dove detenuti, agenti di Polizia penitenziaria, personale, operatori e volontari vivono condizioni di forte disagio».

Colaleo riferisce che all’incontro, al quale hanno preso parte amministrazioni, rappresentanti istituzionali, realtà del Terzo settore e il Garante regionale, sono stati affrontati diversi temi legati al sistema penitenziario: «All’incontro ANCI, al quale hanno preso parte amministrazioni, rappresentanti istituzionali, realtà del Terzo settore e lo stesso Garante regionale, è stato possibile approfondire il tema degli istituti penitenziari, degli avvisi pubblici, delle misure di inclusione e dell’eventuale istituzione, nei Comuni sede di carcere, del Garante comunale dei diritti delle persone private della libertà personale».

Secondo l’assessore, anche il Comune di Enna dovrà avviare un confronto sul tema: «Anche per Enna sarà necessario avviare un dibattito pubblico, serio e condiviso, sul tema, coinvolgendo il Consiglio comunale, le istituzioni competenti, il Terzo settore e il mondo associativo, che porti anche alla nomina di un garante locale».

Colaleo sottolinea inoltre come la situazione della Casa circondariale interessi l’intera comunità ennese: «Quanto avvenuto fa emergere con forza che la realtà dell’istituto penitenziario riguarda l’intera comunità ennese: i lavoratori, le famiglie, le istituzioni e gli stessi detenuti che, pur vivendo una condizione di restrizione, conservano diritti, dignità e il diritto a un percorso di reinserimento».

L’assessore conclude annunciando l’impegno dell’Amministrazione comunale a seguire la vicenda: «Per questo seguiremo la vicenda con la massima attenzione, avviando il percorso per la nomina del Garante comunale e riportando la Casa circondariale dentro il dibattito pubblico della città».