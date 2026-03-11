Carta d’identità cartacea, dal 3 agosto non sarà più valida: il Comune di Enna organizza gli Open Day per la CIE

PUBBLICITÀ

Il Comune di Enna informa che a partire dal 3 agosto 2026 tutte le carte d’identità rilasciate in formato cartaceo non saranno più valide su tutto il territorio nazionale.

Per agevolare il passaggio alla Carta d’Identità Elettronica (CIE), il Comune sta organizzando delle giornate straordinarie “Open Day” dedicate al rilascio del nuovo documento.

Per il rilascio della CIE verranno aperti gli sportelli di Enna Centro (piazza Vittorio Emanuele 5) e di Enna Monte (Viale IV Novembre 92).

Il primo Open Day sarà nei giorni 14 e 15 marzo 2026 con il seguente orario: sabato 14 marzo dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30; domenica 15 marzo dalle ore 9.00 alle ore 12.30.

Pertanto i cittadini ancora in possesso della carta d’identità cartacea sono invitati a recarsi allo sportello per il rinnovo.