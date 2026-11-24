Caro carburanti, Enna Democratica e Prima Enna criticano l’astensione dell’MPA in Consiglio comunale

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L’astensione del gruppo MPA sull’ordine del giorno relativo al contrasto al caro carburanti, discusso nella seduta di ieri del Consiglio comunale di Enna, suscita le critiche dei gruppi consiliari Enna Democratica e Prima Enna, che intervengono con una nota congiunta: “I gruppi consiliari Enna Democratica e Prima Enna esprimono forte perplessità rispetto alla scelta del gruppo MPA di astenersi, nel corso della seduta del Consiglio comunale di ieri, sull’ordine del giorno relativo al contrasto al caro carburanti. Una scelta che riteniamo ancor più incomprensibile alla luce delle motivazioni espresse in aula. Il gruppo MPA ha infatti dichiarato di ritenere che vi siano già provvedimenti nazionali e regionali orientati nella direzione di quanto richiamato nell’ordine del giorno e di aver già interessato la propria deputazione regionale affinché vengano attenzionate le problematiche in esso contenute”.

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I due gruppi consiliari chiedono quindi chiarimenti sulle iniziative richiamate dall’MPA e sui risultati ottenuti: “Ci chiediamo, dunque, quali siano questi provvedimenti e quali benefici concreti abbiano prodotto fino ad oggi per i cittadini del nostro territorio, che continuano a fare i conti con il caro carburanti. Riteniamo che aver già interessato la propria deputazione regionale non possa rappresentare una valida motivazione per astenersi su un documento di cui, peraltro, si condividono i contenuti e le finalità. Al contrario, proprio l’esistenza di eventuali iniziative già avviate avrebbe dovuto rappresentare un ulteriore motivo per sostenere l’ordine del giorno, rafforzando l’azione dei propri riferimenti parlamentari attraverso una presa di posizione unanime del Consiglio comunale”.

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Enna Democratica e Prima Enna sottolineano inoltre le finalità dell’iniziativa, evidenziando la necessità di affrontare una questione che riguarda diverse categorie di cittadini: “L’iniziativa non nasce da una logica di contrapposizione politica, né dalla volontà di rivendicare primogeniture, ma dall’esigenza di dare voce alle difficoltà quotidiane di famiglie, lavoratori, pendolari e imprese. Non basta aver attenzionato una problematica per ritenerla risolta. Ciò che interessa ai cittadini sono le risposte e i risultati concreti”.

Nella parte conclusiva della nota, i due gruppi tornano sulle ragioni dell’astensione, auspicando una posizione condivisa del Consiglio comunale: “Avremmo auspicato che, almeno su una questione così trasversale e sentita dalla nostra comunità, si riuscisse a superare le logiche di appartenenza politica, facendo prevalere l’interesse collettivo. Resta pertanto difficile comprendere le ragioni di un’astensione su un documento del quale si dichiarano condivisibili gli obiettivi e che mira a rafforzare, non certo a ostacolare, le iniziative già intraprese a livello regionale e nazionale”.