Gli studenti della Matricola Colajanni di Enna hanno scritto una lettera aperta ai negozianti ennesi che si pubblica qui di seguito.

Cari commercianti, ristoratori, liberi professionisti…

vi scriviamo questa lettera aperta perché in questi giorni vi sarà capitato di incontrarci o di sentir parlare di noi. Siamo i ragazzi dell’Istituto di Istruzione Superiore ‘Napoleone Colajanni’ di Enna e, con grande emozione e tenacia, abbiamo deciso di riprendere ad organizzare nel nostro territorio la ‘Matricola’, evento che da sempre ha caratterizzato la vita degli studenti liceali di tutta la provincia, ma che, con nostro grande rammarico, dopo la pandemia non è più stato organizzato. Chi di voi ha figli, nipoti, o è in contatto con ragazzi che frequentano il liceo, sa quanto i giovani (soprattutto i neo-liceali) tengano a questo evento. Dopo due anni di chiusure e limitazioni, il sentimento e la voglia di ritorno alla normalità accomuna tutti noi, giovani studenti e lavoratori.

È per questo che vi scriviamo, per chiedervi una mano.

Da alcuni giorni noi ragazzi stiamo girando per le vie delle città della provincia alla ricerca di un piccolo sostegno o di una sponsorizzazione da parte vostra.

In molti ci state aiutando, e ve ne siamo grati, ma molti altri, che vorrebbero con tutto il cuore supportare i giovani e gli studenti del territorio, non riescono a farlo (con nostro grande dispiacere ma, ahimè, senza alcun stupore) a causa del periodo difficile e della situazione economica che grava su tutti voi (noi).

Vedere i volti di tutti quei commercianti, di tutti i liberi professionisti, di tutti quei lavoratori che vorrebbero realmente e genuinamente aiutare la ripresa delle traduzioni e rendere vivo un territorio che inesorabile volge verso lo spopolamento giovanile, ci rende molto tristi, ma non ci scoraggia.

Per questo motivo, anche tramite questa lettera, abbiamo deciso di impegnarci per sensibilizzare su questo tema.

Nel nostro piccolo, inviteremo i nostri coetanei ad acquistare nei negozi locali, aiutando le piccole e le medie imprese della nostra amata terra.

Nel nostro piccolo, inviteremo i nostri coetanei a preferire, se possibile, una cena o un pranzo fuori, per aiutare le attività di ristorazione del nostro territorio.

Nel nostro piccolo, noi ci siamo.

Grazie,

I ragazzi della Matricola Colajanni 2023