Carcere di Enna, nuova aggressione a un agente: Uil Fp lancia l’allarme sicurezza

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Nella giornata di ieri si è registrato l’ennesimo episodio di aggressione ai danni del personale di Polizia Penitenziaria, che secondo la Uil Fp testimonia «una gestione della sicurezza ormai giunta al punto di rottura».

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«La situazione all’interno dell’istituto è diventata letteralmente invivibile – denunciano il segretario generale Uil Fp, Giuseppe Adamo, e il segretario provinciale Uil Fp Penitenziari, Giuseppe Vinci

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–. Gli agenti sono stremati da turni massacranti e da un clima di costante tensione e paura, costretti a lavorare in condizioni di totale precarietà per la propria incolumità fisica».

L’episodio di ieri, secondo la Uil Fp, «è solo l’ultimo di una serie di eventi critici». Soltanto pochi giorni fa, «un’altra violentissima rivolta tra detenuti, che inizialmente non vedeva il coinvolgimento diretto degli agenti, ha portato alla devastazione completa di un intero piano detentivo».

«In quel caso – proseguono Adamo e Vinci – solo il tempestivo e coraggioso intervento di rinforzi giunti da altri istituti penitenziari siciliani ha evitato il peggio, permettendo di isolare i soggetti più facinorosi e di riportare la struttura a uno stato di apparente e fragilissima calma».

Il personale di Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Enna lancia quindi «un grido d’allarme disperato alle istituzioni e al Ministero della Giustizia – concludono – servono interventi urgenti, sfollamento immediato dei detenuti violenti e un adeguamento organico non più rimandabile. La sicurezza non può essere un optional».