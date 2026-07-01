Carcere di Enna, la Camera Penale: «Carenze di organico e criticità strutturali non sono più tollerabili»

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La Camera Penale di Enna “Francesco Tavella” interviene dopo la notizia del tentativo di evasione registrato pochi giorni addietro presso la Casa Circondariale di Enna e la denuncia del Sindacato di Polizia Penitenziaria.

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L’organismo forense esprime «piena solidarietà al Corpo di Polizia Penitenziaria dell’Istituto ennese» e fa propria «la denuncia delle persistenti carenze di organico e delle gravi criticità strutturali, da tempo segnalate e non più tollerabili».

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Per la Camera Penale, il tema della sicurezza all’interno dell’istituto penitenziario non può essere affrontato contando soltanto sull’impegno quotidiano del personale: «La sicurezza del carcere non può reggersi sul solo sacrificio delle donne e degli uomini che vi prestano servizio. Le medesime carenze si riverberano sulle condizioni delle persone detenute, nei confronti dei quali la Camera Penale ribadisce vicinanza e impegno a tutela dei diritti fondamentali».

La Camera Penale sottolinea inoltre che tutela dei detenuti e sicurezza degli operatori non devono essere considerate questioni separate: «La dignità del detenuto e la sicurezza di chi lavora nell’Istituto non sono interessi contrapposti, ma le due facce di un’unica esigenza di legalità».

Da qui l’appello rivolto alle istituzioni: «La Camera Penale rivolge pertanto un appello alle istituzioni affinché alle parole seguano interventi concreti e tempestivi, sul piano strutturale e degli organici, a tutela tanto di chi opera nell’Istituto quanto delle persone ivi ristrette».