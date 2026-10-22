Carabinieri, il generale Del Monaco in visita ai comandi di Nicosia e Cerami

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Prosegue l’impegno sul territorio e la vicinanza istituzionale ai presidi dell’Arma da parte dei vertici regionali. Nella giornata odierna, il Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, ha fatto visita al Comando Compagnia Carabinieri di Nicosia e alla dipendente Stazione Carabinieri di Cerami.

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Ad accogliere l’alto Ufficiale sono stati i rispettivi Comandanti, affiancati dai militari in forza ai due reparti.

Nel corso della visita, il Generale Del Monaco ha ribadito la centralità del ruolo svolto dall’Arma a tutela del territorio. Dalla Compagnia di Nicosia, fino alla Stazione carabinieri, in questo caso di Cerami, la presenza dei Carabinieri si conferma un irrinunciabile baluardo di legalità e rassicurazione sociale.

“È oggi più che mai fondamentale essere vicini alla gente, soprattutto a chi ha più bisogno della presenza dello Stato”, ha evidenziato il Generale, rinnovando il concetto che vede i Carabinieri come “veri punti di riferimento della comunità”.

Il Generale Del Monaco ha voluto esprimere parole di profondo apprezzamento per la forte motivazione, l’abnegazione e lo spirito di servizio che animano i militari impiegati in queste realtà. In contesti come quello di Cerami, infatti, il Carabiniere non è soltanto un operatore della sicurezza, ma diventa parte integrante del tessuto sociale locale. Il rapporto con la cittadinanza si fonda su fiducia, ascolto e presenza costante, elementi che consolidano l’Arma come un presidio profondamente radicato e rispettato.

L’incontro con il personale si è svolto in un clima di serena cordialità e confronto diretto. Un momento prezioso che ha ulteriormente rafforzato il senso di appartenenza e lo spirito di corpo, valori irrinunciabili che continuano a guidare l’Arma dei Carabinieri nella sua missione quotidiana di protezione e sostegno anche nelle realtà territoriali più periferiche.