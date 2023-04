Carabinieri donano la talea dell’Albero “Falcone” a studenti di Catenanuova e Agira

In due distinti eventi i carabinieri del Reparto Biodiversità di Reggio Calabria, alla presenza dei militari delle locali stazioni, nell’ambito del progetto “Un albero per il futuro” promosso dal Comando per la Tutela della Biodiversità e dei parchi dell’Arma dei Carabinieri, in collaborazione con il Ministero della Transizione ecologica e Fondazione “Falcone”, hanno consegnato agli studenti dell’Istituto Comprensivo “Fermi-Leopardi” di Catenanuova e dell’Istituto d’istruzione secondaria “Lincoln” di Agira la talea di ficus macrophilla creata dalla duplicazione dell’Albero Falcone che cresce davanti a quella che era l’abitazione del Giudice in via Notarbartolo a Palermo.

PUBBLICITÀ

Il progetto “Un albero per il futuro” vuole creare un grande bosco diffuso in tutta Italia che, formato dalle giovani piante messe a dimora dagli stessi studenti, tratterrà una grande quantità di anidride carbonica, contrastando il cambiamento climatico e rappresentando, nello stesso tempo, un segno tangibile della diffusione della cultura della legalità.

Gli studenti, a cui è affidato il compito di curare le talee ricevute in dono, potranno monitorare l’implementazione del bosco diffuso e verificare la quantità di anidrite carbonica “stoccata” dalle piante attraverso un’apposita applicazione.