Capodanno Cinese: Euroform Enna porta realtà virtuale e stampa 3D al Sicilia Outlet Village

All’interno della mostra dedicata al Capodanno Cinese svoltasi domenica scorsa al Sicilia Outlet Village, la sede Euroform di Enna, coordinata dal direttore Cosimo Palermo e dall’ingegnere informatico Dario Di Miceli, in collaborazione con l’Istituto Confucio dell’Università Kore di Enna, ha partecipato con un’area esperienziale e interattiva che ha unito tradizione, innovazione e sostenibilità.

Nell’ambito della mostra, dal titolo “Leggenda e Materia: lo Zodiaco Cinese fra Tradizione millenaria e Futuro sostenibile”, è stata presentata la reinterpretazione contemporanea delle carte intagliate cinesi, realizzate attraverso la stampa 3D in PLA, plastica biodegradabile, in un dialogo tra arte tradizionale e nuove tecnologie.

Il pubblico ha potuto vivere viaggi immersivi culturali ambientati in Cina grazie all’utilizzo di quattro visori Meta Quest 2, che hanno consentito di “provare” esperienze in realtà virtuale legate alla cultura, ai luoghi e alle atmosfere del Capodanno Cinese.

All’interno del percorso espositivo è stato presente anche il robot umanoide Pepper, con il ruolo di guida interattiva: ha mostrato le immagini delle carte intagliate con descrizioni sia in italiano sia in cinese, ha parlato e interagito con il pubblico in entrambe le lingue, rendendo l’esperienza accessibile e coinvolgente per tutti.

A supporto dell’iniziativa, il team di studenti di informatica Samuele Giordano e Andrea Cameli, con il sostegno delle docenti dott.ssa Rosalba Cipresso e dott.ssa Elena Branca, si è occupato di assistere gli ospiti nelle esperienze immersive con i visori VR 360, oltre che di presentare il percorso formativo presso le sedi Euroform in Sicilia.