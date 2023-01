Capitale italiana della cultura: il commento del Sindaco di Enna sull’esito della selezione

In riferimento all’esito della selezione delle dieci città finaliste della selezione della “Capitale italiana della cultura 2025”, il Sindaco di Enna Maurizio Dipietro ha rilasciato la seguente dichiarazione.

“Per quanto ci riguarda l’esito della selezione per la candidatura a capitale della cultura per l’anno 2025 non rappresenta assolutamente una bocciatura poiché, come abbiamo sempre sostenuto, la candidatura della nostra città ha rappresentato, da un canto il coronamento di un percorso virtuoso che ha visto cambiarne in meglio il volto e, dall’altro, uno stimolo per fare sempre meglio proseguendo nel cammino di crescita socio economica della nostra realtà grazie agli investimenti in cultura che siamo stati e saremo in grado di recepire e mettere a frutto.

L’esperienza di questi mesi ci lascia un grande patrimonio fatto di condivisioni e supporto da parte dei nostri concittadini, singolarmente e in forma associata, che oggi voglio ringraziare per l’entusiasmo e l’apporto dato a questa idea.

A tutti loro posso assicurare che proseguiremo sulla rotta tracciata assieme, verso i prossimi appuntamenti che aspettano la nostra città, anche mettendo a frutto le tante proposte elaborate che diverranno input ed obbiettivi di quella politica culturale che continuerà a caratterizzare la nostra azione. In ultimo, voglio complimentarmi con le città che hanno superato la prima fase di selezione augurando il meglio per il proseguo del loro cammino”.