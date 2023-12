Cantieri di servizio: scatta l’adeguamento Istat per i beneficiari del reddito minimo di inserimento

PUBBLICITÀ

Scatta l’adeguamento Istat per i beneficiari del reddito minimo di inserimento impegnati nei cantieri di servizio della Regione Siciliana. Si tratta in media di 640 euro, che ogni singolo percettore riceverà per l’anno 2023. L’assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro ha provveduto a liquidare complessivamente 544.773 euro ai 35 Comuni siciliani destinatari della sperimentazione della misura.

«Gli uffici – dichiara l’assessore Albano – hanno provveduto ad erogare le somme spettanti. Anche i soggetti utilizzati nei cantieri di servizio, così come avvenuto per altre categorie di lavoratori, potranno godere dell’allineamento Istat. Una rivalutazione dovuta che abbiamo ritenuto dovesse essere erogata anche a loro».

I Comuni che riceveranno le somme sono: Acquaviva, Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Bompensiere, Calascibetta, Caltanissetta, Campofranco, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Delia, Enna, Gagliano Castelferrato, Gela, Leonforte, Marianopoli, Milena, Montedoro, Mussomeli, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Pietraperzia, Regalbuto, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sommatino, Sperlinga, Sutera, Troina, Valguarnera Caropepe, Villarosa.