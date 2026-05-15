Cannolo Fest a Piana degli Albanesi: presente Infopoint del Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Palermo Enna

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La Camera di Commercio Palermo Enna sarà presente, sabato 16 e domenica 17 maggio, con un Infopoint del Punto Impresa Digitale, al “Cannolo Fest”, di Piana degli Albanesi, in viale 8 marzo.

La manifestazione rappresenta non solo un’importante occasione di promozione delle eccellenze enogastronomiche del territorio, ma anche un momento di attrazione turistica e valorizzazione delle imprese locali, che coinvolge cittadini, visitatori, istituzioni e operatori economici. Ma al tempo offre un’opportunità di crescita e visibilità al tessuto produttivo locale.

In programma sabato 16, alle 12, anche un convegno dal titolo “Il cannolo siciliano come marchio di qualità tra innovazione digitale e nuovi mercati”, a cui interverranno, in rappresentanza della Camera di Commercio Palermo Enna e del Punto Impresa Digitale, Concetta Amato, responsabile ufficio promozione Pid, e Giusi Messina, digital specialist del Pid.

Le precedenti edizioni hanno registrato la presenza di numerosi visitatori provenienti da tutta la Sicilia e dal resto d’Italia, oltre a molti turisti che hanno scelto di partecipare a questo importante evento dedicato alle tradizioni e alle eccellenze siciliane.

“La manifestazione rappresenta un’occasione concreta per rafforzare il legame tra territorio, imprese e innovazione – sottolinea Guido Barcellona, segretario generale della Camera di Commercio Palermo Enna -. La partecipazione del nostro Punto Impresa Digitale consente di avvicinare cittadini e imprese ai servizi per la digitalizzazione e l’innovazione, contribuendo alla crescita e alla competitività del tessuto economico locale”, conclude.

“Il Cannolo Fest di Piana degli Albanesi è ormai un evento non solo di grande richiamo, ma che si è consolidato in questi anni, ed è certamente uno strumento efficace di promozione territoriale e sviluppo economico. Sostenere e partecipare a queste iniziative significa valorizzare le eccellenze del territorio, attrarre visitatori e creare nuove opportunità per le imprese locali”, dice il presidente Alessandro Albanese.