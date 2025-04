Cancelleri (Grande Sicilia): “Colianni affronterà problemi Sicilia con serietà”

PUBBLICITÀ

“Conosco l’On. Roberto Di Mauro da diversi anni e con lui ho avuto il piacere di condividere alcuni importanti momenti di vita politico-istituzionale, come la vice presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana. Per questo motivo posso affermare che prima di essere uomo di partito è certamente un uomo delle istituzioni, con un altissimo senso del servizio nei confronti dei cittadini. La scelta di oggi certifica ancora una volta il suo valore e a lui va il mio personale ringraziamento per tutto ciò che ha fatto nel ruolo di assessore e che continuerà a fare per il nostro movimento e per la nostra comunità politica”. Lo dichiara l’ex vice ministro ai trasporti Giancarlo Cancelleri aderente a Grande Sicilia.

“Nello stesso tempo – prosegue – porgo i miei migliori auguri di un proficuo lavoro al neo assessore Francesco Colianni, che raccoglie l’enorme eredità lasciata da Di Mauro. A lui spetterà affrontare e risolvere annosi problemi della nostra terra, ma sono certo, conoscendo la sua determinazione e la sua energia, che li affronterà da subito con grande serietà, cosciente del fatto che potrà contare su noi tutti di Grande Sicilia per portare a termine lavori importanti e dare risposte ai cittadini e ai territori”.