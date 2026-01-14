Campus tecnologico-professionale: Enna tra le province coinvolte nel progetto finanziato dal Ministero

PUBBLICITÀ

Via libera dal ministero dell’Istruzione e del merito al finanziamento di 1,3 milioni di euro destinato alla redazione del Progetto di fattibilità tecnico-economica (Pfte) per un campus della filiera tecnologico-professionale in Sicilia con sedi diffuse nelle province di Palermo, Trapani, Catania ed Enna.

L’assegnazione delle risorse alle Regioni che hanno ottenuto l’approvazione dei progetti segna l’avvio operativo del modello 4+2 introdotto con la riforma dell’istruzione tecnico-professionale, voluta dal ministro Giuseppe Valditara, per rafforzare il collegamento diretto con la formazione professionale e il mondo del lavoro.

«Nei mesi scorsi, la Regione Siciliana, grazie all’impegno del governo Schifani, ha partecipato all’avviso del ministero con un progetto di partenariato pubblico-privato, finalizzato a potenziare il sistema formativo siciliano», afferma l’assessore Mimmo Turano, al termine di una riunione con i partner del progetto che si è svolta nei locali dell’assessorato a Palermo.

«Questo finanziamento ci consentirà – continua – di definire successivamente il progetto esecutivo del campus, che ammonta a 24 milioni di euro, e che, una volta, realizzato, renderà l’offerta formativa siciliana sempre più coerente con i fabbisogni del sistema Paese, facilitando l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro e favorendo una maggiore stabilità occupazionale. L’idea di fondo è creare un arcipelago della conoscenza con sedi diffuse in quattro province, in grado di erogare servizi diffusi e fruibili dagli studenti degli Its e del sistema scolastico regionale».

I campus previsti dalla riforma saranno spazi al servizio dell’intera filiera formativa, nei quali Istituti tecnici e professionali, Its Academy e agenzie formative collaboreranno in modo strutturato con il mondo del lavoro. L’obiettivo è incentivare una più stretta connessione tra l’istruzione, il tessuto economico e le esigenze di sviluppo sociale ed economico dell’Isola.