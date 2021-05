Campofranco (CL): insulta e aggredisce i Carabinieri, arrestato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

Nel tardo pomeriggio di giovedì i Carabinieri della Stazione di Campofranco hanno arrestato in flagranza dei reati di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale S.M., trentasettenne di Mussomeli residente a Campofranco, il quale, nella centrale via Vittorio Emanuele, nel corso di un normale controllo sul rispetto delle misure di contrasto alla diffusione del covid-19, mostrava insofferenza nei confronti dei militari operanti, insultandoli ed offendendoli con epiteti e frasi ingiuriose. L’uomo, che inizialmente non intendeva neanche fornire le proprie generalità, veniva invitato dai Carabinieri a seguirli in caserma per essere identificato ma, poco dopo, lo stesso passava alle vie di fatto spingendo e strattonando i militari. A quel punto scattava l’arresto e l’uomo, su disposizione del PM di turno alla Procura della Repubblica di Caltanissetta, veniva tradotto presso il proprio domicilio in attesa del giudizio direttissimo. Ieri l’arresto è stato convalidato e l’uomo veniva sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G..