Campionato Mondiale di Pizza Piccante: un secondo posto e due quarti posti per Ivan Correnti

Alla ventunesima edizione del Campionato Mondiale di Pizza Piccante, che si è svolto a Scalea dal 17 al 19 ottobre, ha preso parte anche il pizzaiolo ennese Ivan Correnti. La manifestazione, organizzata dal Movimento Pizzaioli Italiani (MPI) e creata dal suo presidente Francesco Matellicani, ha visto la partecipazione di concorrenti provenienti da tutto il mondo.

Correnti si è piazzato al secondo posto nel trofeo “Vecchio Amaro del Capo”, valutato anche da rappresentanti dell’azienda produttrice. Si è piazzato poi in quarta posizione nella categoria Pizza Gourmet con la “Mare e Monti”, pizza composta da una base di crema di melanzane, pesce spada affumicato, ricotta di pecora, zeste di limone verde, cialda di nduja di Spilinga, bottarga di tonno, foglie di origano fresco e sferificazione di olio piccante. “Una pizza che unisce i mari della Sicilia alle montagne calabresi” spiega Correnti.

Quarta posizione, infine, nel trofeo Memorial Filippo Matellicani, figlio del presidente, gareggiando “con la mia Fratè, ragù bianco di maialino nero dei Nebrodi, provola affumicata d’Agerola, maionese di nduja, scaglie di cacio silano, finocchietto e olio d’oliva evo delle tenute Arena. Anche io ho raccontato il mio Filippo – conclude Ivan – in un’esperienza che di certo rifarò e che ha lasciato in me un segno positivo”.