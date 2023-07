Camping Pergusa, Siamo Enna: “La nuova amministrazione si muove a casaccio”

Continua il botta e risposta tra l’amministrazione comunale e il gruppo consiliare Siamo Enna e l’ex assessore comunale Giovanni Contino in merito al camping di Pergusa.

“La destinazione d’uso degli immobili insistenti nell’area non è compatibile con quella richiesta dal bando – si legge nella nota stampa del gruppo consiliare – il cambio di destinazione d’uso nell’area in questione è consentito solo se strumentale al funzionamento e alla tutela della riserva; nell’area non può essere aumentata la volumetria; utilizzando il volume esistente, è possibile realizzare solo un esiguo numero di alloggi. Altro che studentato! Altro che soluzione alle carenze abitative! A ciò si aggiunga che erano state stanziate somme per realizzare in quell’area il Parco del Mito. Da ciò ne ricaviamo che la nuova amministrazione si muove a casaccio e intendiamo informare la cittadinanza”.