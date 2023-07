Camping Pergusa: l’amministrazione comunale replica al gruppo consiliare Siamo Enna

L’amministrazione comunale di Enna ha replicato alla nota stampa del gruppo consiliare Siamo Enna sul tema del camping di Pergusa.

“L’amministrazione comunale – si legge nel comunicato – ha aderito ad una manifestazione di interesse indetta dal Ministero dell’Università e della Ricerca, proponendo il camping di Pergusa come immobile da destinare ad alloggi universitari. Non c’è nessuno scherzo, c’è soltanto l’intenzione di riqualificare una struttura che è in disuso da anni. Il fatto che il camping ricada in fascia B non significa assolutamente nulla, dal momento in cui non si prevede di aumentare volumetria o di edificare. L’idea dell’amministrazione, supportata dall’Ufficio Tecnico Comunale, è semplicemente quella di riqualificare l’esistente, destinando le strutture che insistono sulla zona del camping ad alloggi per gli universitari, nel rispetto dell’alto valore naturalistico della zona. Inoltre, con l’adesione alla manifestazione di interesse che è stata inoltrata dall’ufficio – e non dall’assessore – nella giornata di ieri, si avvia un iter. Nella misura in cui il Ministero dovesse selezionare la proposta del Comune di Enna, l’ufficio tecnico redigerà un progetto che, nel rispetto della normativa vigente, si doterà dei pareri degli enti preordinati alla tutela dei vincoli e procederà all’avvio dell’iter per adeguare l’area dal punto di vista urbanistico”.