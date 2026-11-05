Cammino di San Giacomo, presentazione a Fieracavalli Verona alla presenza del presidente Fontana

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Il Cammino di San Giacomo in Sicilia compie un nuovo e significativo passo nel proprio percorso di crescita e consolidamento istituzionale. La presentazione ospitata oggi a Fieracavalli Verona ha rappresentato un’importante occasione di promozione e confronto, confermando l’interesse delle istituzioni verso un progetto che punta a trasformare il patrimonio storico, religioso, culturale e paesaggistico dell’entroterra siciliano in una concreta opportunità di sviluppo.

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All’iniziativa hanno preso parte il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, l’assessore regionale all’Agricoltura, allo Sviluppo rurale e alla Pesca mediterranea, Luca Sammartino, insieme ai sindaci dei Comuni interessati dal percorso e a numerose autorità e rappresentanti istituzionali.

Una partecipazione significativa, che testimonia quanto il Cammino stia progressivamente assumendo un ruolo strategico nelle politiche di valorizzazione e promozione della Sicilia.

«È una giornata che ci riempie d’orgoglio – dichiara Totó Trumino custode del Cammino di San Giacomo in Sicilia -. Oggi possiamo affermare con ancora maggiore convinzione che il Cammino di San Giacomo in Sicilia è una realtà. La presenza del Presidente della Camera, dell’assessore Sammartino, dei sindaci e delle autorità intervenute rappresenta un riconoscimento importante del lavoro portato avanti e, soprattutto, della validità di un progetto nel quale abbiamo creduto fin dall’inizio. Il fatto che le istituzioni guardino con attenzione a questa iniziativa ci conferma che siamo sulla strada giusta».

Il Cammino si sviluppa lungo circa 130 chilometri, collegando Caltagirone a Capizzi e attraversando dieci Comuni: Caltagirone, San Michele di Ganzaria, Mirabella Imbaccari, Piazza Armerina, Aidone, Valguarnera Caropepe, Assoro, Nissoria, Nicosia e Capizzi.

Un itinerario che non è soltanto un percorso fisico, ma un progetto di comunità che mette in rete territori, amministrazioni, diocesi, associazioni, operatori turistici e realtà produttive.

Spiritualità, cultura, natura, tradizioni popolari, enogastronomia e identità locali diventano gli elementi di un’offerta capace di intercettare il crescente interesse verso il turismo lento e le esperienze autentiche.

«La nostra è una terra straordinaria – prosegue Trumino – una terra di mezzo ricca di storia, bellezza e identità. Per troppo tempo alcune delle sue comunità sono rimaste ai margini dei grandi circuiti turistici. Il Cammino di San Giacomo vuole contribuire a invertire questa tendenza, mettendo al centro i territori e le persone che li abitano. Non vogliamo semplicemente promuovere un itinerario, ma costruire una rete stabile di opportunità, capace di restituire centralità a luoghi che meritano di essere conosciuti e vissuti».

«È per me un piacere unirmi a voi in occasione della presentazione del Cammino di San Giacomo in Sicilia – ha sottolineato il presidente Lorenzo Fontana -. Si tratta di una iniziativa di notevole rilievo sociale, culturale e spirituale. Il vostro progetto ha il merito, infatti, di far conoscere l’entroterra siciliano attraverso l’itinerario che interseca fede, storia, identità e tradizioni locali. Tra le antiche strade dell’isola si snoda il racconto di generazioni di donne e di uomini che hanno deciso di costruire lì il proprio futuro. Sono borghi e piccoli comuni custodi di un prezioso patrimonio di saperi, mestieri, usi e costumi che riprendono il volto più autentico delle proprie radici. Valorizzare queste realtà significa dunque offrire loro nuove opportunità di crescita nel solco di un modello che privilegia un turismo rispettoso nei luoghi coinvolti. In questa direzione si inserisce la vostra proposta che punta a mettere in rete il percorso del cammino con agricoltori, allevatori, artigiani e strutture ricettive che si incontrano durante il tragitto. Avvicinare i visitatori alle attività locali è un’occasione di sviluppo per le imprese che mantengono vivo il tessuto produttivo e di promozione per le tante eccellenze alimentare. Altrettanto rilevante è l’impatto occupazionale, soprattutto a beneficio dei giovani lavoratori. Preservare la vitalità di questi territori vuol dire contrastare il rischio di spopolamento e permettere alle comunità locali di essere protagoniste del proprio destino. Grazie all’Assessorato regionale dell’Agricoltura, sviluppo rurale, pesca mediterranea e al Dipartimento dello Sviluppo Rurale per gli sforzi compiuti. Grazie alle diocesi e ai sindaci per averci raggiunto in Veneto, portando con loro un elemento simbolico della proprietà terra. Avete scelto di camminare insieme e uniti da un comune obiettivo, nella consapevolezza che la collaborazione è la via maestra per sostenere gli angoli meno conosciuti del Paese. Il mio auspicio è che possiate rappresentare un esempio virtuoso, anche per le altre regioni che vantano altrettante bellezze storiche, paesaggistiche e culturali».

È intervenuto il vicepresidente della Regione Siciliana e assessore all’Agricoltura, allo Sviluppo rurale e alla Pesca mediterranea Luca Sammartino che ha affermato: «La visita del presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana rappresenta un importante riconoscimento istituzionale di livello nazionale per i progetti che il governo regionale sta portando avanti per valorizzare la ruralità e le aree interne dell’Isola. Tra questi, il Cammino di San Giacomo, un itinerario di fede, storia e identità che collega dieci comunità lungo 130 chilometri percorribili anche a cavallo. Promuoviamo il turismo lento, coinvolgiamo i produttori locali, valorizziamo le eccellenze enogastronomiche e creiamo nuove opportunità di sviluppo per contrastare lo spopolamento. A Verona raccontiamo anche la biodiversità siciliana, attraverso le razze asinine autoctone – Pantesco, Grigio Siciliano e Ragusano – e il patrimonio equino valorizzato dall’Istituto d’Incremento Ippico, con attenzione particolare anche alle associazioni e agli sport equestri. La Sicilia è protagonista a Fieracavalli con un racconto che unisce tradizione e futuro, paesaggio e identità, turismo, sport e sviluppo economico. Come Governo regionale continuiamo a investire nella forza delle nostre comunità e nella bellezza di un patrimonio rurale che oggi, a Verona, esprime tutto il suo valore e il suo potenziale».

Nella cornice del più importante evento italiano del settore equestre che conta migliaia di visitatori e appassionati del turismo lento, sono intervenuti il dirigente generale del Dipartimento di Sviluppo Rurale e Territoriale Alberto Pulizzi, il sindaco del Comune di Caltagirone Fabio Roccuzzo, l’assessore del Comune di San Michele di Ganzaria Rocco Scibetta, il sindaco del Comune di Mirabella Imbaccari Giovanni Ferro, il sindaco del Comune di Piazza Armerina Antonio Cammarata, l’assessore del Comune di Nicosia Antonino Mancuso Fuoco, l’assessore del Comune di Capizzi Aurelia Torregrossa.