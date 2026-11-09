Cammino di San Giacomo in Sicilia, annunciato il progetto del primo ippocammino

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Il Cammino di San Giacomo in Sicilia punta ad ampliare le proprie attività attraverso un nuovo progetto dedicato al turismo equestre. Ad annunciarlo è Totò Trumino, custode del Cammino di San Giacomo in Sicilia, che fa il punto sulle iniziative in corso dopo la partecipazione a Fieracavalli Verona: «Dopo le emozioni di Fieracavalli Verona, un grazie a tutti coloro che credono nel nostro progetto e contribuiscono a valorizzare la Sicilia».

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Trumino riferisce che lungo il percorso stanno proseguendo gli interventi di manutenzione e l’installazione della nuova segnaletica. La principale novità riguarda però un’iniziativa che coinvolgerà anche il mondo equestre: «Grazie all’accordo con la FISE, nasce il progetto del primo IPPOCAMMINO della Sicilia, un’iniziativa che unirà turismo lento, natura e mondo equestre».

Il progetto, secondo quanto annunciato, intende affiancare alle attività già legate al Cammino una proposta rivolta al turismo a cavallo, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e le sue tradizioni. Il Cammino si sviluppa lungo circa 130 chilometri, collegando Caltagirone a Capizzi e attraversando dieci Comuni: Caltagirone, San Michele di Ganzaria, Mirabella Imbaccari, Piazza Armerina, Aidone, Valguarnera Caropepe, Assoro, Nissoria, Nicosia e Capizzi.

Nella dichiarazione Trumino rivolge inoltre un ringraziamento al presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, per le parole di apprezzamento espresse nei confronti del Cammino in occasione della manifestazione veronese.

«Un percorso che valorizza territori, borghi e tradizioni, costruendo nuove opportunità per il futuro della nostra terra», conclude Trumino.