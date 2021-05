Camera di Commercio Palermo Enna: un webinar per creare contenuti TikTok e Instagram

“Strumenti per creare contenuti creativi per TikTok ed Instagram” è il titolo del webinar che si terrà mercoledì alle ore 10, organizzato dal Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Palermo Enna.

Speaker d’eccezione Angelica Siciliani Fendi, content creator e strategist per realtà come “The Blonde Salad” di Chiara Ferragni e Vanity Fair Italia Experience. In un anno è diventata una delle creator più apprezzate nel panorama italiano, selezionata da Chiara Ferragni per curare alcuni contenuti della sua piattaforma Instagram “The Blonde Salad”. Angelica Siciliana Fendi è riuscita a costruire una comunità di 300.000 followers che la seguono attivamente, tra le sue attività che la vedono protagonista anche una masterclass sul mondo TikTok.

“Grazie alla testimonianza di Angelica Siciliani Fendi – evidenzia Guido Barcellona, segretario generale della Camera di Commercio di Palermo Enna – i partecipanti all’incontro potranno conoscere le migliori strategie per sfruttare al meglio le piattaforme di TikTok ed Instagram sfruttando al massimo la creatività dei loro contenuti”.

“Con il format Pid To Connect – spiega il presidente della Camera di Commercio Alessandro Albanese – si conferma ancora una volta la qualità e l’attualità dei temi trattati dal nostro Punto Impresa Digitale e allo stesso tempo la grande professionalità dei nostri speaker”.

Per partecipare è necessario iscriversi a questo link https://forms.gle/xPHr9P4dK2NQdEkt6.

All’evento online presenzieranno il presidente Alessandro Albanese e il segretario generale Guido Barcellona. Il webinar sarà moderato da Giusi Messina, del Punto Impresa Digitale Palermo Enna.