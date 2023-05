Camera di Commercio di Enna, Dipietro: “Serve un ritorno al passato”

Pubblichiamo di seguito dichiarazione del sindaco Maurizio Dipietro a sostegno dell’appello lanciato ieri dal rappresentante provinciale di Rete Imprese Italia Salvatore Puglisi per ridare dignità e autorevolezza alla Camera di Commercio di Enna.

Condivido e sostengo l’appello lanciato in queste ore dal rappresentante provinciale di Rete Imprese Italia, Salvatore Puglisi, sulla situazione paradossale in cui si trovano le nostre imprese dopo il nefasto accorpamento di Enna a Palermo. Già nel luglio del 2021 ebbi modo di contestare questa innaturale fusione tra realtà fisicamente distanti e impossibili da gestire per le imprese che operano nel territorio del centro Sicilia.

Il paventato rischio che il nostro territorio provinciale si venisse a trovare senza alcun tipo di rappresentanza, si è puntualmente verificato, creando una situazione semplicemente assurda.

Ribadisco quindi quanto sostenni allora, ovvero la necessità di procedere al più presto lungo l’unica strada che al momento appare la più praticabile, quella cioè del ritorno al passato, promuovendo un confronto con i territori e quindi con i sindaci, per individuare quali siano le migliori soluzioni.

I comuni continueranno ad essere accanto alle imprese e la politica ha il dovere di portare avanti azioni in sinergia con i territori e con le imprese che vi operano.