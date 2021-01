Caltanissetta:attività della Polizia di contenimento Covid-19, 11 sanzioni per violazioni delle misure.

Proseguono i controlli della Polizia di Stato, nell’ambito dei servizi attivati per il rispetto delle limitazioni imposte dall’emergenza coronavirus, in seguito all’ultimo D.P.C.M. del Governo. Nella giornata di ieri i poliziotti della sezione volanti hanno controllato 65 persone, acquisito 55 autocertificazioni, che saranno oggetto di verifica, ed elevato 11 sanzioni amministrative da 400 euro ciascuna, per violazioni delle misure di contenimento. Dopo la mezzanotte l’equipaggio della volante ha fermato un’autovettura con a bordo tre persone che transitava per via Filippo Turati. Gli occupanti del mezzo, non legati da vincoli di parentela e/o convivenza, hanno riferito ai poliziotti di aver trascorso la serata insieme in giro per la città, violando la disposizione governativa che prevede il divieto di uscire dalla propria abitazione dalle 22 alle 5 senza giustificato motivo. Altre due persone a bordo di un mezzo, provenienti da Palermo, sono state fermate mentre transitavano per via Calabria. Anche in questo caso gli agenti hanno proceduto a sanzionarli poiché si trovavano fuori dal comune di residenza senza giustificato motivo. Le altre sanzioni hanno riguardato l’omesso uso della mascherina.