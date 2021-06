Caltanissetta: visita istituzionale delle autorità alla sede storica dell’Associazione Nazionale mutilati ed invalidi di guerra.

Ieri dopo la cerimonia svoltasi in Viale Regina Margherita in merito alla festa della Repubblica le Istituzioni sono andate a visitare la casa del Mutilato sede storica dell’Associazione Nazionale mutilati ed invalidi di guerra . I presenti erano Il Prefetto di Caltanissetta Chiara Armenia, Il Questore Emanuele Ricifari, Il Comandante Provinciale del Comando dei Carabinieri Baldassare Daidone, Il Comandante Provinciale Della Guardia Di Finanza Andrea Antonioli, un dirigente dei giovani di forza Italia Andrea Gennuso e Il Sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino .A fargli da guida è stato il presidente provinciale dell’Associazione Mutilati ed Invalidi di Guerra Alessandro Gennuso . Gli stessi hanno avuto modo di vedere una mostra permanente creata dal presidente nella quale vengono esposti i cimeli della prima e della seconda guerra mondiale, una documentazione riferita alla storia dell’associazione ed una mostra fotografica di Caltanissetta dopo il bombardamento avvenuto. I reperti sono stati messi a disposizione dall’Ass. naz. Carabinieri in congedo “Ugolini”, dall’associazione Marinai di San Cataldo, dall’istituto Guardie d’Onore del Pantheon, dall’istituto Nastro Azzurro dall’Unione nazionali ufficiali in congedo e da privati. La mostra contemporanea ha sede nel palazzo storico di Viale Regina Margherita.