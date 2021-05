Caltanissetta: visita del Prefetto Chiara Armenia in Questura.

Il Prefetto di Caltanissetta, Chiara Armenia, stamattina si è recata in Questura, in visita istituzionale, alla Polizia di Stato. Ad accogliere il prefetto, il Questore Emanuele Ricifari e tutti i funzionari della Questura, dei Commissariati di Pubblica Sicurezza di Gela e Niscemi e delle specialità della Polizia di Stato. Presso la sala Emanuela Loi, la d.ssa Armenia, dopo il benvenuto rivoltole da parte del Questore Ricifari, ha ringraziato tutti i funzionari per l’accoglienza ricevuta. “Sono contenta di essere oggi qua con voi. In questi primi mesi a Caltanissetta ho potuto notare il grande impegno profuso dalla Polizia di Stato”. Il Prefetto Armenia ha ribadito l’importanza del rapporto di massima collaborazione che deve intercorre tra le istituzioni e manifestato apprezzamento per il lavoro svolto dai poliziotti al servizio della collettività, sia in ambito preventivo sia in quello repressivo. Il Prefetto – nel corso del cordiale incontro – ha affermato che Prefettura e forze dell’ordine devono lavorare in sinergia sul territorio al fine di migliorare la vivibilità urbana dei centri storici dei comuni e per migliorare la percezione di sicurezza da parte dei cittadini. Il Questore Emanuele Ricifari, al termine dell’incontro, ha ringraziato la d.ssa Armenia per l’attenzione prestata all’istituzione donandole una targa ricordo. L’incontro si è concluso nella massima cordialità reciproca e nella consapevolezza di un continuo, proficuo e duraturo rapporto istituzionale.