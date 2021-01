Caltanissetta: violazioni delle misure di contenimento del Covid-19, sanzionato il titolare di un bar del centro storico.

I poliziotti della divisione polizia amministrativa della Questura, nel corso dei servizi finalizzati a verificare il rispetto delle regole anti contagio, hanno elevato sanzioni per mancato rispetto delle misure di contenimento del Covid-19. I controlli sono stati eseguiti a diversi esercizi commerciali, prevalentemente di somministrazione di alimenti e bevande, abituale ritrovo di giovani. Nel corso della predetta attività, all’interno di un bar del centro storico, gli agenti hanno trovato sei persone intente a consumare bevande, senza mascherina e non mantenendo la distanza di sicurezza. Nei confronti del titolare dell’attività è stata elevata la sanzione amministrativa di 400 euro, con sospensione dell’attività per cinque giorni. Inoltre, è stata trasmessa informativa al Prefetto che potrà disporre un ulteriore periodo di chiusura del locale. Anche i sei avventori sono stati sanzionati con 400 euro e, per due di essi, essendo risultati recidivi, la sanzione è stata doppia.