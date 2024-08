Caltanissetta: un mese di eventi itineranti tra musica, sport e tradizione

PUBBLICITÀ

Caltanissetta si prepara a vivere un mese di settembre all’insegna della cultura, della musica, dello sport e della tradizione, con l’edizione 2024 del “Settembre è Nisseno.” Questo evento, da sempre punto di riferimento per la comunità nissena, si distingue quest’anno per il suo carattere itinerante, che porterà spettacoli e manifestazioni in diversi quartieri della città, coinvolgendo tutte le sue aree in un clima di festa.

PUBBLICITÀ

L’amministrazione comunale, insediatasi da poco più di un mese, ha messo in campo tutte le sue energie per organizzare un cartellone di eventi che punta a soddisfare i gusti di un pubblico eterogeneo. Come ha dichiarato il sindaco Tesauro, l’obiettivo è di far sì che ogni angolo di Caltanissetta possa vivere un momento di festa, con eventi pensati per rispondere ai diversi interessi dei cittadini.

“Abbiamo tantissimi eventi, ed è un Settembre Nisseno itinerante. Riteniamo che sia giusto e opportuno che tutte le zone della città possano vivere un momento goliardico di spettacolo e di distrazione. Nonostante le criticità che stiamo affrontando, come il problema dell’acqua, è importante che i cittadini possano distrarsi e vivere appieno questo Settembre Nisseno, che per noi è un’icona” ha dichiarato Tesauro.

A coronamento del mese di celebrazioni, il Settembre Nisseno si concluderà con la processione di San Michele, patrono della città. Questo evento di grande significato religioso e culturale rappresenta un momento di unione per tutta la comunità, consolidando una tradizione che ha radici profonde nel cuore di ogni nisseno.

Uno degli aspetti più innovativi di questa edizione è la grande attenzione riservata ai talenti locali. L’assessore Toti Petrantoni ha spiegato come il nome dell’evento, “Il Settembre è Nisseno”, sia stato scelto proprio per sottolineare la volontà di dare spazio e visibilità agli artisti nisseni, che si esibiranno in vari contesti durante il mese.

“Abbiamo lavorato per valorizzare i talenti nisseni, specialmente quelli che si dedicano alla musica e allo spettacolo. Tuttavia, non mancheranno nomi di rilievo nazionale, come la cantante Noemi, che si esibirà il 16 settembre in Via La Regina Margherita, e Serena Brancale, che offrirà uno spettacolo in Via Libertà. È un programma che abbiamo realizzato in poco tempo, ma che speriamo coinvolga pienamente la cittadinanza,” ha aggiunto Petrantoni.

Oltre alla musica, il Settembre Nisseno vedrà un’importante presenza di eventi sportivi. Tra questi spicca la Coppa Nissena, in programma il 14 e 15 settembre, una manifestazione che da sempre affascina e coinvolge grandi e piccini, e che rappresenta un momento magico per la comunità.

Ci sarà anche un evento speciale di pallacanestro al Pala Cannizzaro, con una partita tra Capo d’Orlando e Ragusa, due squadre neo promosse. Questo evento promette di attirare l’attenzione non solo degli appassionati di basket, ma di tutti gli sportivi in generale.

L’amministrazione comunale ha inoltre rivolto un appello ai cittadini e agli operatori commerciali affinché colgano questa opportunità per sostenere l’economia locale.

“Gli eventi organizzati dall’amministrazione devono avere un risvolto socioeconomico. Invitiamo quindi i commercianti a tenere aperte le proprie attività durante le serate di festa e a organizzarsi per offrire un servizio di ristoro a chi parteciperà ai concerti e alle altre manifestazioni,” ha concluso Petrantoni.

Questo Settembre Nisseno si presenta come un mese di riscatto, non solo per la qualità e la varietà degli eventi proposti, ma anche per il messaggio di speranza e coesione che trasmette alla comunità. In un periodo segnato da difficoltà, la possibilità di riunirsi, celebrare e godere delle tradizioni della città diventa un’occasione per guardare al futuro con ottimismo.

Per il programma aggiornato il link del sito del comune.