Caltanissetta: un arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale volti al contrasto della criminalità.

In tale ambito nella mattinata del 19 luglio, in Caltanissetta, militari del Nucleo Investigativo traevano in arresto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente B.O., 30enne originario del Gambia con precedenti di polizia. L’uomo, nel corso di perquisizione domiciliare all’interno dell’abitazione del centro storico dove è domiciliato, veniva trovato in possesso di:

– n. 4 panetti di sostanza stupefacente tipo hashish, per complessivi grammi 364,98, occultati all’interno della cucina;

– somma in contanti di euro 1.230,00.

La sostanza e i soldi sono stati sottoposti a sequestro e l’arrestato, al termine delle formalità, veniva associato presso la casa circondariale di Caltanissetta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Ieri l’arresto è stato convalidato e per l’uomo è stata disposta la custodia cautelare in carcere.