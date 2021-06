Caltanissetta: trentaduenne denunciato poiché ubriaco disturba i clienti di un fast food, poi si scaglia contro i poliziotti.

I poliziotti della sezione volanti nella tarda serata di ieri, a seguito di chiamata pervenuta alla sala operativa della Questura, sono intervenuti presso un fast food di via Palermo, dove era stato segnalato un uomo ubriaco che disturbava i clienti. L’equipaggio della volante di zona giunto sul posto ha trovato l’uomo ubriaco che, alla vista degli agenti, si è scagliato contro di essi. Una volta bloccato e messo in sicurezza il predetto è stato identificato per un trentaduenne, di nazionalità marocchina, con regolare permesso di soggiorno. L’uomo è stato trasportato con ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove è stato sottoposto alle cure mediche del caso. Lo stesso sarà denunciato per molestia o disturbo alle persone e sanzionato amministrativamente per ubriachezza.