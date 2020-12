Caltanissetta: tre arresti per lesioni aggravate.

Nel primo pomeriggio di oggi, 30.11.2020, la Polizia Stato di Caltanissetta ha tratto in arresto GRILLO Alfonso, 56 anni ed i suoi nipoti GRILLO Michele e GRILLO Giuseppe, fratelli gemelli di 26 anni, in esecuzione di Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere emessa dal GIP del Tribunale di Caltanissetta, su richiesta della Procura della Repubblica di Caltanissetta.

L’indagine nissena rappresenta l’appendice di un’attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile di Caltanissetta che, in data 11 novembre 2020, aveva portato all’arresto di GIARDINA Salvatore per estorsione nei confronti del panificatore GRILLO Michelangelo e detenzione di illegale di munizionamento ed altro.

Tre giorni dopo, in data 14.11.2020, GRILLO Giuseppe e GRILLO Michele – figli gemelli di GRILLO Michelangelo – aggredivano e picchiavano violentemente il loro padre innanzi al panificio di via Redentore nr. 315, per fargli ritrattare la denuncia che aveva sporto a carico del GIARDINA. A seguito dell’aggressione, GRILLO Michelangelo veniva trasportato a mezzo autoambulanza, al locale nosocomio dove veniva diagnosticata l’irregolarità del profilo osseo del tetto del seno mascellare dx ed emoseno, con prognosi di giorni 30 s.c.

GRILLO Michelangelo, in sede di denuncia, aveva raccontato che, nella mattinata del 14.11.2020, aveva incontrato il fratello GRILLO Alfonso, noto pregiudicato nisseno gravato da diversi precedenti per reati violenti, il quale lo aveva offeso per la sua condotta che aveva di fatto determinato l’arresto del GIARDINA Salvatore, gli aveva intimato di ritirare la denuncia nei confronti di quest’ultimo altrimenti sia lui sia tutti gli altri componenti della famiglia GRILLO lo avrebbero accusato falsamente che la diatriba con GIARDINA Salvatore era nata a seguito del mancato pagamento di un debito nei confronti di quest’ultimo.

Inoltre, GRILLO Michelangelo raccontava in sede di denuncia che, mentre era a terra, era stato colpito da calci e pugni dai suoi figli Michele e Giuseppe, il quale gli aveva riferito, mentre lo percuoteva, “questo è da parte di tuo fratello Alfonso”, chiaramente per fargli capire che la spedizione punitiva nei suoi confronti era stata voluta anche dal GRILLO Alfonso .

I tre arrestati sono stati condotti presso le rispettive abitazioni.

A margine dell’operazione, il Questore rileva: “le condotte dei familiari della vittima descrivono chiaramente quanto sia stato importante l’aver effettuato l’immediato intervento a seguito dell’aggressione. Essa è odiosa non solo perché perpetrata verso un familiare stretto, ma anche per i motivi – invero spregevoli – che li hanno determinati. Desidero pertanto esprimere la solidarietà dell’intera Polizia di Stato oltre che la mia personale al panificatore vittima di una mentalità sbagliata e contraria alla legalità”.