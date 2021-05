Caltanissetta: sezione giovanile di pesistica Fiamme Oro della Polizia, Federico La Barbera ai campionati del mondo juniores in Uzbekistan.

Lunedì mattina atleti e maestri della sezione giovanile di pesistica del gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato hanno incontrato il questore Emanuele Ricifari. Motivo dell’incontro i prossimi campionati del mondo juniores che si svolgeranno in Uzbekistan, dal 21 al 31 maggio, ai quali parteciperà l’atleta nisseno Federico La Barbera. Federico è un pesista juniores, categoria 55 chilogrammi, atleta della nazionale italiana F.I.P.E. che vanta un curriculum di tutto rispetto per la sua giovane età. Nel 2019 è stato campione italiano under 17 e medaglia di bronzo nella specialità dello slancio ai campionati europei under 17 di Eliat in Istraele, nel 2020 si è classificato terzo ai campionati italiani assoluti, nel 2021 campione italiano assoluto di specialità (strappo e slancio) e primo qualificato nella ranking list nazionale assoluta e di classe juniores. Attualmente Federico è in ritiro con la nazionale italiana presso il centro olimpico Guido Onesti di Roma. Il questore Ricifari, nel complimentarsi con Federico per i risultati fin qui raggiunti, gli ha augurato un grande in bocca al lupo per gli imminenti campionati mondiali.