Caltanissetta: sciopero dei magistrati, l’Anm invita a un’assemblea aperta sulla riforma della giustizia

Domani, giovedì 27 febbraio, l’Associazione Nazionale Magistrati ha indetto una giornata di sciopero per difendere l’indipendenza della magistratura, considerata un bene comune. A Caltanissetta, alle ore 11:00, nello spazio antistante il Palazzo di Giustizia di Via Libertà, si terrà un’assemblea aperta dedicata alla riforma costituzionale della giustizia in corso di approvazione.

Durante l’incontro i magistrati dialogheranno con rappresentanti dell’avvocatura, dell’associazionismo, del giornalismo, del sindacato, del mondo accademico e scolastico, nonché con tutti i cittadini interessati a confrontarsi sul tema. “Scioperiamo perché l’indipendenza della Magistratura è un bene comune” è lo slogan della giornata.