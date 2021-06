Caltanissetta: sanzionate dodici persone per violazioni delle misure di contenimento Covid 19.

Proseguono i controlli della Polizia di Stato, nell’ambito dei servizi attivati per il rispetto delle limitazioni imposte dall’emergenza coronavirus, in seguito all’ultimo D.P.C.M. del Governo. Nei giorni scorsi i poliziotti della sezione volanti hanno sanzionato dodici persone per violazioni delle misure di contenimento. Tutte le persone sanzionate hanno violato la disposizione di non uscire dalla propria abitazione dalle 23 alle 5 senza giustificato motivo e quella di utilizzare i dispositivi di protezione individuale. Martedì notte l’equipaggio di una volante, intorno all’una, nel transitare per Largo Barile, ha notato sei giovani assembrati e privi di mascherine. La scorsa notte alle due e trenta, in via Filippo Turati, gli agenti hanno fermato un mezzo in transito con tre persone a bordo. Le altre tre sanzioni sono state levate nel centro storico cittadino, anche in questo caso le persone sono state sottoposte a controllo in orario non consentito dalle disposizioni di contenimento dell’epidemia.