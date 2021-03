Caltanissetta: saluto del Prefetto Cosima Di Stani al Questore e ai funzionari della Polizia di Stato.

Il prefetto Cosima Di Stani, da poco trasferita a Messina, stamattina si è recata in Questura, per un saluto di commiato al questore e ai funzionari della Polizia di Stato. Dopo il benvenuto rivoltole dal questore Ricifari, il prefetto Di Stani ha ringraziato tutti i presenti per i rapporti di massima collaborazione che sono intercorsi in questi anni di sua permanenza a Caltanissetta. Ha, inoltre, manifestato apprezzamento per il lavoro svolto dai poliziotti al servizio della collettività. Il questore Emanuele Ricifari, nell’augurare un buon lavoro nella nuova sede di Messina, ha consegnato un mazzo di fiori alla d.ssa Di Stani, ricorrendo oggi la Giornata Internazionale della donna, ringraziandola per l’attenzione mostrata all’istituzione. L’incontro si è concluso nella massima cordialità reciproca.