Caltanissetta: Ruba una valigia porta attrezzi da lavoro di ingente valore, individuato grazie alle telecamere di videosorveglianza e denunciato.

La Polizia di Stato – Squadra Mobile – ha denunciato un nisseno per furto consumato ai danni di un’impresa del centro storico di Caltanissetta.

Il titolare di un’impresa del centro storico nisseno ha richiesto l’intervento della Polizia di Stato in quanto era stata asportata dal suo magazzino una valigia porta attrezzi, fondamentale per poter espletare la propria attività lavorativa.

Immediatamente la Squadra Mobile ha avviato le indagini e grazie all’attenta analisi delle immagini di videosorveglianza, gli investigatori hanno individuato l’autore del furto.

La perquisizione delegata dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta, prontamente informata di quanto accaduto, ha permesso di rinvenire anche gli indumenti indossati dall’indagato durante il furto.

In un attimo di distrazione del titolare e degli impiegati, l’uomo ha fatto ingresso all’interno dell’azienda e cercando di non destare sospetti si è allontanato con la valigia porta attrezzi per le strade del centro storico. Il ladro non si era però accorto della telecamera ed essendo un soggetto già noto alla Polizia di Stato è stato subito raggiunto dalla Squadra Mobile.