Caltanissetta: “Riempi il Carrello della Solidarietà”, sabato l’iniziativa della Croce Rossa Italiana.

L’emergenza epidemiologica Covid 19 sembra che stia lentamente rientrando ma non è così per le emergenze sociali e per le difficoltà che incontrano, ancora oggi, tanti cittadini della provincia. Il periodo di zona rossa e poi arancione è stato distruttivo non solo per il virus, unica positività visto il forte regredire dei contagi, ma per le imprese e per le famiglie. In questi mesi la Croce Rossa Italiana di Caltanissetta ha fronteggiato, con l’ausilio delle amministrazioni locali e di vari benefattori, migliaia di richieste di aiuto per consegna pacchi viveri, medicinali, recupero di farmaci salvavita nelle farmacie dei policlinici Siciliani, accompagnamenti vari, distribuzioni buoni spesa. Un sistema di aiuti gestito con professionalità, impegno e dedizione di tantissimi volontari che si sono spesi giorno e notte su tutti i fronti, senza lasciare nulla al caso. I cittadini nisseni, per quello che hanno potuto, sono stati molto generosi, e la rete solidale è stata forte. Si è creato un “paniere solidale” dove chi poteva metteva e chi non poteva prelevava, tutto svolto in una quotidianità e serenità che lascia senza parole. Il periodo buio è quasi terminato ma al momento sono più le persone che prendono rispetto a quelle che mettono, così i nostri magazzini si sono praticamente svuotatati, e già dai primi di marzo le distribuzioni alimentari sono state ridotte al minimo indispensabile da garantire i soli casi urgenti ed indifferibili segnalati dai servizi sociali dei comuni convenzionati. Per tale ragione facciamo nuovamente appello alla sensibilità dei cittadini nisseni e chiediamo per Sabato 13 marzo 2021 dalle ore 9.00 fino alle ore 21.00 la massima solidarietà possibile per poter riempire i carrelli di generi alimentari e prodotti per l’igiene presso i vari punti vendita della città che hanno aderito all’iniziativa ”Riempi il carrello della Solidarietà”. Mi rivolgo – Nicolò Piave Presidente della Croce Rossa di Caltanissetta – ai cittadini chiedendo loro di poter dare quello che si può, quello che le proprie economie permettono, ma quello che chiediamo è che siano tutti i cittadini a farlo, ognuno per la propria parte contribuisca a dare dignità ai padri di famiglia che non possono sfamare i propri figli.. Molti hanno perso il lavoro, soprattutto coloro i quali lavoravano a giornata, molti non hanno ricevuto la cassa integrazione, i professionisti hanno avuto gli studi chiusi, non sempre è oro quel che luccica, anche i lavori più nobili hanno subito la crisi, dobbiamo essere vicini a tutti, senza pregiudizio alcuno. La Croce Rossa Italiana in ossequio ai suoi principi ispiratori deve essere vicina a chiunque chiede aiuto, anche coloro i quali lo fanno in silenzio, lo fanno celando il loro di stato di bisogno dietro giacche e cravatte, frutto del lavoro del passato, ma che in questo momento soffrono come altri. Chiediamo ai nostri cittadini di essere vicini alla nostra istituzione dandoci la possibilità di aiutare. I volontari della Croce Rossa presenzieranno nei seguenti esercizi commerciali dalle 9.00 alle 21.00 e forniranno la lista delle necessità ed i sacchetti da poter riempire: Centesimo via S. Averna – Famila via S. D’ Acquisto – Famila via P. Leone – Lidl via Due Fontane;